الفريق أول شنقريحة يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى الرئيس الموريتاني

حظي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مساء اليوم الثلاثاء. باستقبال من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.

يأتي هذا خلال اليوم الأول من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق أول شنقريحة إلى موريتانيا. بدعوة من نظيره الموريتاني الفريق مختار بله شعبان.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أعرب الفريق أول شنقريحة عن امتنانه العميق لحفاوة الاستقبال المخصص له من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وسلّمه رسالة خطية من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أبلغ الفريق أول، فخامة الرئيس الموريتاني تحيات وتهاني الرئيس تبون. على إثر إعادة انتخابه لولاية جديدة رئيساً للجمهورية الموريتانية.

وأشاد الفريق أول بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين. وأكّد أن المستقبل يحمل في طياته مزيدا من الفرص لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.