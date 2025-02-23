الفريق أول شنقريحة يعزي في استشهاد 3 أفراد من الدرك الوطني

تقدم الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, اليوم الثلاثاء, بتعازيه الخالصة اثر وفاة ثلاثة عسكريين تابعين لفرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين الاربعاء بولاية عين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية. حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أن العسكريين الثلاث توفوا صبيحة اليوم بعدما جرفتهم فيضانات واد عبابسة أثناء قيامهم بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 101، ويتعلق الأمر بكل من المرحومين المساعد بدوال عبد القادر و الرقيب الأول جرور شارف والرقيب جحا برهان.

على إثر ذلك، -يضيف البيان-، يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسر المرحومين وأقاربهم، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.”إنا لله وإنا إليه راجعون”.