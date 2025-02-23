الفريق أول شنڤريحة يُشيد بالحركية النشطة للدبلوماسية الجزائرية

أشاد الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالحركية النشطة التي تشهدها مؤخرا دبلوماسيتنا، تنفيذا للتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية.

وقال الفريق أول، في كلمة له خلال إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية: “أود، بهذه المناسبة. الإشادة والتنويه بالحركية النشطة التي تشهدها مؤخرا دبلوماسيتنا. تنفيذا للتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية”.

وأضاف الفريق أول السعيد شنقريحة: “حيث نجحت الدبلوماسية، في تعزيز حضور الجزائر دوليا وقاريا. سواء من خلال النشاط المتميز لبلادنا في إطار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، بصفتها عضوا غير دائم. أو على صعيد الرفع من تمثيلها على مستوى آليات وهيئات الاتحاد الإفريقي. وذلك من منطلق الأهمية التي توليها الجزائر لعمقها الإفريقي”.

وتابع الفريق أول، أنه وعلى نفس النهج، عرفت الدبلوماسية العسكرية، ديناميكية حثيثة. تجسدت من خلال استقبال العديد من الوفود العسكرية الأجنبية، الرفيعة المستوى. والقيام بزيارات إلى عدة دول.

ويأتي ذلك، في إطار السعي الحثيث لتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي ومتعدد الأطراف مع الجيوش الصديقة. بما يمكن من تعزيز أداتنا الدفاعية ويسمح لها برفع التحديات الأمنية، التي تواجهها بلادنا وكسب رهاناتها. في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقتنا الإقليمية، يُضيف الفريق أول السعيد شنقريحة.