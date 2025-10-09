الفريق أول شنڨريحة: التحام الشعب مع قيادته ومؤسسات دولته يمثل حجر الزاوية في أمن واستقرار الدولة

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني.

وكان في استقباله الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وكان الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد ألقى كلمة رحّب فيها برئيس الجمهورية شاكرا إياه على هذه الزيارة الهامة. كما أشار الفريق أول إلى أن الخيارات الإستراتيجية التي حرص الرئيس على اتخاذها، والهادفة لتكريس منطق الدولة الرائدة والاقتصاد الناشئ والجيش القوي وتمتين الجبهة الداخلية، تعد منطقا عقلانيا وحكيما:

“لقد أثبتت التجارب عبر التاريخ أن الدول التي تعتمد على قوتها الذاتية ومقوماتها الداخلية أقدر من غيرها على مواجهة التهديدات الخارجية، فالتحام الشعب مع قيادته ومؤسسات دولته يمثل حجر الزاوية، في بناء صرح الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار النسقي للدولة.

في هذا الإطار، تشكل الخيارات الاستراتيجية التي حرصتم الرئيس على اتخاذها، والهادفة لتكريس منطق الدولة الرائدة والاقتصاد الناشئ والجيش القوي وتمتين الجبهة الداخلية، منطقا عقلانيا وحكيما، يسمح لبلادنا من أن تصنع مستقبلها بضمان أمن وطني مستديم، قائم على تلاحم المؤسسات وتكامل الجهود، في ظل رؤية استراتيجية، ترتكز على المقدرات الوطنية، والكفاءات الجزائرية، وعلى نجاعة بنى الوظيفية الدولة الخادمة للوطن والمواطن”.