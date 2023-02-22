الفريق أول شنڨريحة: القيادة العليا للجيش تولي اهتماما بالغا لسلاح الإشارة

أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة على الأهمية القصوى التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لسلاح الإشارة.

وقد قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفقد إلى المدرسة العليا للإشارة بالقليعة.

وزار الفريق مختلف المنشآت البيداغوجية والمرافق التعليمية التي تتوفر عليها. وترأس اجتماع عمل مع إطارات ومتربصي المدرسة.

وتابع الفريق أول عرض حال حول مختلف الجوانب البيداغوجية والمنشآتية لهذه المؤسسة التكوينية العريقة. قدمه قائد المدرسة، وذلك قبل أن يُعاين عن قرب الهياكل التكوينية التي تتوفر عليها. لاسيما المخابر التعليمية ومديرية التعليم لمنظومات الإعلام والقيادة، فضلا عن متابعته لعرض حول مشاريع نهاية التكوين للطلبة الضباط العاملين.

والتقى الفريق أول بإطارات ومستخدمي ومتربصي المدرسة العليا للإشارة، حيث ألقى كلمة توجيهية. تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد، إطارات سلاح الإشارة في جميع النواحي العسكرية. والتي أكد من خلالها على الأهمية القصوى التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لسلاح الإشارة. إذ لعب دورا أساسيا في تنسيق الأعمال وقيادة العمليات إبان الثورة التحريرية المظفرة.

وشدد الفريق أول على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على الارتقاء بهذا السلاح. تماشيا مع وتيرة التطورات المتسارعة، التي تعرفها الاتصالات في العالم. وهذا من خلال توفير كافة المتطلبات البشرية والتجهيزية والتسييرية اللازمة.

كما أسدى الفريق أول جملة من التوجيهات لمسؤولي وإطارات هذا السلاح الحساس ضمن قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي. مشددا على واجب المحافظة على العتاد والتجهيزات الموجودة في الحوزة. وتكثيف الجهود الكفيلة بضمان أداء أمثل للمهام المسندة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور