الفريق أول شنڨريحة: سلاح المنشآت العسكرية شارك بفعالية في معركة بناء البلاد

أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن سلاح المنشآت العسكرية، شارك بفعالية في معركة بناء وتشييد البلاد وإعادة إعمارها.

وأورد الفريق أول، في كلمه له، خلال ترأسه أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المنشآت العسكرية، “إن سلاح المنشآت العسكرية. الذي تأسست نواته الأولى إبان ثورتنا التحريرية المجيدة. وكان له دور فاعل خلالها. قد أسهم أيّما إسهام في القضاء على مخلفات الاستعمار بعد استرجاع استقلالنا الوطني. وشارك بفعالية في معركة بناء وتشييد البلاد وإعادة إعمارها”.

موضحا أن هذا جاء من خلال حضوره القوي والمتميز في إنجاز مشاريع كبرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي، على غرار الطريق العابر للصحراء. والمُركبات الصناعية، والمؤسسات التعليمية والجامعات، وكذا المستشفيات ومئات القرى الفلاحية عبر مختلف مناطق التراب الوطني.

هذا فضلا عن مهمته الرئيسية، المتمثلة في إقامة المرتكزات الصلبة لجيشنا الوطني الشعبي في مجال المنشآت. من خلال إنشاء وتطوير البنى التحتية لقواتنا المسلحة، وهي مهمة نجح منتسبو هذا السلاح في أدائها بكل تفان وصرامة وإخلاص، يُضيف الفريق أول.