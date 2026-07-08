الفريق أول شنڨريحة في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال

يقوم الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تأتي هذه الزيارة عشية حفل التخرج السنوي للدفعات بهذه القلعة التكوينية العريقة، الذي ستحتضنه الأكاديمية.

وخلال الزيارة، أكد الفريق أول شنڨريحة أن الأكاديمية العسكرية لشرشال، بالنظر لعراقتها ومصداقية صورتها وسمعتها الدولية وكفاءة خريجيها، تعتبر مرآة حقيقية للمستوى المرموق الذي بلغته منظومتنا التكوينية العسكرية، وذلك بفضل الرعاية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لقطاع التكوين، عموما، وللأكاديمية، على وجه الخصوص”.

كما أكد الفريق أول شنڨريحة أن المقاصد الأساسية التي يرام بلوغها في الأكاديمية هي منح متخرجيها المهارات الفردية العالية والانضباط والقدرة على التكيف السريع مع ظروف المعركة المتغيرة.

وقال في السياق ذاته ” فالمقاصد الأساسية التي نروم بلوغها، بفضل كل الإنجازات التي حققتها الأكاديمية منذ نشأتها، لا سيما فيما تعلق بالتأطير الجيد والمنشآت القاعدية والوسائل البيداغوجية المتطورة، تكمن في منح متخرجـيها المهارات الفردية العالية والانضباط والقدرة على التكيف السريع، مع ظروف المعركة المتغيرة، فضلا عن التحكم في أنماط القتال الحديثة وتكتيكاتها الجديدة، وكذا القدرة على استيعاب العلوم العسكرية، بشتى تفرعاتها، واستغلال التقنيات المتطورة، لا سيما في ظل الاستعمال المتزايد للمسيرات والحرب الإلكترونية والسيبرانية والذكاء الاصطناعي، التي أصبحت سمة غالبة لساحات المعركة الحديثة”.

إثر ذلك، فُسح المجال لتدخلات طلبة الأكاديمية، الذين عبروا عن فرحتهم باستكمال فترة تكوينهم في أحسن الظروف، واستعدادهم الكامل لأداء واجبهم الوطني في الميدان وكلهم وعي بالتحديات التي تنتظرهم من أجل ضمان وحدة وأمن واستقرار الجزائر.