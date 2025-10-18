الفريق أول شنڨريحة في زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا

يشرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا ابتداءً من اليوم السبت.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، بدعوة من وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا، يشرع الفريق أول السعيد شنڨريحة. الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا. ابتداءً من اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، لحضور فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع “أديكس-2025”.

وخلال هذه الزيارة، التي تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لجمهورية كوريا. سيتباحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا للبيان نفسه.

