الفريق أول شنڨريحة: نتائج “إعصار 2026” جد مرضية وتعكس احترافية عالية

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم ، بالقطاع العملياتي إن ڤزام، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية”إعصار 2026″.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، استمع الفريق أول إلى عرض قدمه قائد الناحية العسكرية السادسة وقائد القطاع. تضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه.

ويهدف هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية،إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع العملياتي ومدى قدرتها على تنفيذ المهام القتالية المحتملة.

وأيضا التحكم في العتاد القتالي ومنظومات الأسلحة الحديثة، وكذا تدريب القادة والأركانات. بالإضافة إلى تطوير معارفهم في مجال التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ، ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.

و”تابع الفريق أول بحقل مناورات القطاع، عن كثب مختلف الأعمال القتالية التي نفذتها الوحدات البرية والجوية المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية كبيرة في جميع المراحل، وبأداء تكتيكي وعملياتي عالي المستوى، يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة على مستوى التخطيط أو التنفيذ. ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تخطيط وإدارة وتنسيق مختلف الأعمال القتالية. ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة”.

وفي نهاية التمرين، التقى الفريق أول بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين بهدف تقييم الأداء العام للمشاركين. هنأهم على الجهود المبذولة خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية، والذي حقق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة. والتنسيق التام بين مختلف الوحدات والوحدات الفرعية. حاثا الجميع على استثمار النتائج الإيجابية المحققة وجعلها مرتكزا قويا، يزيد من قوة ووتيرة تطوير الأداء العملياتي لقوام المعركة في هذه المنطقة الحساسة.

عقب ذلك، قام الفريق أول بتفتيش الوحدات والتشكيلات العسكرية المشاركة في هذا التمرين.