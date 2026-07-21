الفريق أول شنڨريحة: نحرص على تكوين نخبة عسكرية رفيعة المستوى

ترأس الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا، لدورة جوان 2026، أين أكد أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تحرص على تكوين نخبة عسكرية رفيعة المستوى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، حضر مراسم الحفل، الفريق قائد القوات البرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. وقادة القوات والدرك الوطني والحرس الجمهوري. ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. والمراقب العام للجيش ومدراء ورؤساء المصالح المركزية وكذا أولياء الأشبال المكرمين.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول كلمة حرص من خلالها على تبليغ الشبلات والأشبال المتفوقين تهاني رئيس الجمهورية. نظير النتائج الممتازة المحققة من طرف مدارس أشبال الأمة في هذه الدورة. كما تقدم لهم بدوره بتهانيه الخالصة على هذا النجاح المتميز.

وأورد الفريق أول: “يطيب لي، بمناسبة هذا الحفل التكريمي المنظم على شرفكم أنتم شبلات وأشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا، لدورة جوان 2026. أن أبلغكم تهاني وتبريكات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. الذي يتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق في مشواركم العلمي والمهني”.

كما تقدم الفريق أول، إلى كافة الزملاء، الذين تمكنوا من نيل هاته الشهادة، بتهاني الخالصة على هذا الإنجاز المتميز.

وأشاد بالنتائج الباهرة التي حققتها شبلات الأمة اللواتي تحصلن، على غرار الأعوام السابقة، على نسبة 100 بالمائة. حيث برهن مجددا على إرادة عالية للتفوق والتميز.

وأكد الفريق أول، أن تكوين الكفاءات والنخب وتأهيلها يعد أحد أولويات الدولة. من أجل تحضير إطارات عالية التكوين، تتحلى بثقافة الدولة وحب الوطن، لتحمل مسؤولية مواصلة مسيرة البناء والتشييد.

وقال الفريق أول: “يشكل تكوين الكفاءات والنخب وتأهيلها أحد أولويات الدولة، ومهمة حيوية تهدف لتحضير إطارات عالية التكوين. تتحلى بثقافة الدولة وحب الوطن. لتحمل مسؤولية مواصلة مسيرة البناء والتشييد. ورفع بكفاءة واقتدار التحديات التي تواجه بلادنا في الحاضر والمستقبل. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية”.

القيادة العليا للجيش تحرص على تكوين نخبة عسكرية رفيعة المستوى

وإدراكا من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لحيوية هذه المهمة، أكد الفريق أول، إنها تحرص على تكوين نخبة عسكرية رفيعة المستوى، لاسيما على مستوى مدارس أشبال الأمة. التي تفتح كل سنة أبواب الانخراط فيها لأبناء شعبنا الأبي. من كل الشرائح والطبقات الاجتماعية. بالاعتماد حصرا في مسابقة الدخول على مبدأ تكافؤ الفرص. وضرورة استيفاء الشروط اللازمة، على غرار المعدل الأدنى في الشهادة والقدرة البدنية والمؤهلات البسيكولوجية.

وأضاف أن القيادة العليا، لم تدخر أي جهد من أجل تحقيق هذه المهمة الحيوية، على مستوى مشتلة الرجال هذه. سواء فيما تعلق باعتماد المناهج العلمية والبيداغوجية الحديثة. أو توفير الهياكل والمنشآت التعليمية المتطورة. إلى جانب ضمان تأطير علمي وعسكري رفيع، كل ذلك بهدف تحضير الشبلات والأشبال لتحمل أرفع المسؤوليات والوظائف في قواتنا المسلحة.

وإثر ذلك، قام الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتكريم الشبلات والأشبال المتفوقين.

وفي ختام اللقاء، فسح المجال لشبل وشبلة ليلقيا كلمتين باسم زملائهم. ليأخذ بعد ذلك الفريق أول صورة تذكارية مع الأشبال المكرمين.