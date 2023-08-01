الفريق أول شنڨريحة يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون العسكري

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الفاتح من أوت 2023 بمقر وزارة الدفاع الروسية، من قبل وزير الدفاع الروسي، الفريق أول سيرغي شويغو، حيث عقد وفدا البلدين جلسة عمل موسعة تباحثا خلالها الطرفان السبل الكفيلة لدعم التعاون بين جيشي البلدين وأفق تعزيزه.

وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته إلى فدرالية روسيا،

خلال هذا اللقاء، عبر الفريق أول عن شكره لحفاوة الاستقبال وأبلغ وزير الدفاع الروسي تحيات عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين:

“اسمحوا لي أن أعبر لكم، في المستهل، عن خالص تشكراتي وامتناني العميق، على حسن الضيافة والكرم، الذين حضينا بهما منذ وصولنا إلى فدرالية روسيا.

كما أحمل رسالة صداقة من طرف عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إلى نظيره الرئيس فلاديمير بوتين، وللشعب الروسي الصديق وقواته المسلحة، معبرا عن أهمية هذه الزيارة، التي من شأنها المساهمة في تعزيز تعاوننا الثنائي”.

بعد ذلك زار الفريق أول، قبر الجندي المجهول بالساحة الحمراء أين كان في استقباله القائد العسكري لمدينة موسكو، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري المخلد للجندي المجهول، ليقف بعدها دقيقة صمت ويستمع للنشيد الوطني، ثم استعرض في الأخير تشكيلة من حرس الشرف التابعة لوزارة الدفاع الروسية التي أدت له التحية الشرفية.

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قام بعدها بزيارة ساحة الأمير عبد القادر التي قام بتدشينها رئيس الجمهورية، خلال زيارته الرسمية لفدرالية روسيا شهر جوان الفارط، حيث وضع أكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد للأمير عبد القادر ثم تلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء.