الفريق أول شنڨريحة يتابع عملية إطلاق القمر الصناعي “Alsat-3B”

تابع الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم السبت، على مستوى المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد، عملية إطلاق القمر الصناعي الثاني “Alsat-3B”، وهذا مواصلة لتدعيم وتطوير القدرات الوطنية في مجال المراقبة الفضائية، واستكمالا لهيكلة منظومة مراقبة الأرض العالية الدقة “Alsat-3”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، بعد مراسم الاستقبال من طرف اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى. استمع الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. لعروض وشروحات حول القمر الصناعي”Alsat-3B” وذلك، بحضور سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية. ومدير الوكالة الفضائية الجزائرية والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين. من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

ليتابع بعدها الفريق أول، عملية إطلاق القمر الصناعي الثاني “Alsat-3B” على الساعة الخامسة ودقيقة واحدة. صباحا بالتوقيت المحلي والثانية عشر ودقيقة واحدة بتوقيت الصين والتي تأتي بعد النجاح. الذي عرفه إطلاق القمر الصناعي “Alsat-3A”، بتاريخ 15 جانفي الجاري. انطلاقا من قاعدة الإطلاق جيوغوان شمال غرب الصين.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن عملية الإطلاق هذه، الثانية من نوعها في أقل من شهر، كللت بالنجاح التام. مما يعد إنجازا متميزا ومحطة أخرى على مسار بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة.

بعد ذلك، ألقى الفريق أول كلمة بالمناسبة، حيث حرص في مستهلها على تبليغ الحضور. تهاني وتشجيعات رئيس الجمهورية، الذي تابع عن كثب، كافة مراحل تحضير وتجسيد هذا الإنجاز الجدير. بأن يفتخر به الشعب الجزائري برمته.

