الفريق أول شنڨريحة يتفقد جرحى حادث المرور الأليم بولاية بني عباس

تنقّل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالناحية العسكرية الأولى. أين قام بتفقد المصابين في حادث المرور الأليم الذي وقع بولاية بني عباس.حسب ماجاء به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واطلع الفريق الأول الذي كان مرفوقا بالمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، عن قرب على وضع الجرجى الصحي. وكذا تقديم الدعم المعنوي لهم ولعائلاتهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني ” أعقاب حادث المرور المأساوي الذي شهدته ولاية بني عباس يوم السبت 06 ديسمبر 2025. والذي أسفر عن وفاة أربعة عشر مواطنًا. من بينهم اثنان من أفراد الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى عدد من الجرحى. اتخذت قيادة الجيش الوطني الشعبي إجراءات عاجلة للتكفّل بالمصابين. وفق تعليمات الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي”

وأضاف البيان” تم إجلاء تسعة عشر جريحًا — أربعة مدنيين وخمسة عشر من أفراد الجيش الوطني الشعبي — نحو المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالناحية العسكرية الأولى، قصد تلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية الضرورية”.