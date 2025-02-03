الفريق أول شنڨريحة يتلقى مكالمة من رئيس لجنة رؤساء الأركان المشتركة الأمريكية

تلقى الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مكالمة هاتفية من رئيس لجنة رؤساء الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول تشارلز براون.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تطرق الطرفان، خلال المكالمة الهاتفية، إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعبّر الجانبان، خلال هذه المكالمة، عن إرادتهما المشتركة على تعزيز التعاون العسكري الثنائي.

كما كانت المحادثات فرصة للتطرق للسياق الإقليمي والدولي الحالي.

وتأتي هذه المكالمة بعد التوقيع بالجزائر يوم 22 جانفي المنصرم على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين. من قِبل كل من الفريق أول السعيد شنڨريحة عن الجانب الجزائري. والفريق أول مايكل لانغلي، قائد الأفريكوم، عن الجانب الأمريكي.