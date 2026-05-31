الفريق أول شنڨريحة يحل بسلطنة عمان

حل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء اليوم الأحد، بالعاصمة مسقط، مع الوفد المرافق له، في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، بدعوة من الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، كان في استقبال الفريق أول، بقاعدة السيب الجوية، الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وعلي بوغازي، سفير الجزائر بسلطنة عمان.

وبالقاعة الشرفية للقاعدة الجوية، كانت للفريق أول ومضيفه محادثات حضرها سفير الجزائر وإطارات الوفد الجزائري ونظراؤهم العمانيون وموظفو سفارة الجزائر بسلطنة عمان.

وخلال هذه الزيارة المهمة، سيلتقي الفريق أول، مع مسؤولين عمانيين لدراسة السبل الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.

