الفريق أول شنڨريحة يحل بقطر في زيارة رسمية

شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڨريحة، الأحد ،في زيارة رسمية إلى دولة قطر لحضور النسخة الـ 8 من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2024”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

وكان في استقبال الفريق أول شنقريحة بالقاعة الشرفية لمطار الدوحة الدولي اللواء راشد علي القاشوطي قائد قوات الدفاع الجوي الأميري القطري.

كما تأتي هذه الزيارة مواصلة لتعزيز مستوى علاقات التعاون الثنائي بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة القطرية.