الفريق أول شنڨريحة يستقبل المدير العام للشركة الروسية “Rosoboronexport”
بقلم م .فيصل
استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، ألكسندر ميخييف، المدير العام للشركة الروسية ” Rosoboronexport”.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تدخل هذه الزيارة في إطار برنامج التعاون العسكري والتقني الجزائري-الروسي،
وجرى اللقاء بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. وحضر هذا الاستقبال ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش، وكذا أعضاء الوفد الروسي.
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