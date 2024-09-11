الفريق أول شنڨريحة يستقبل المدير العام للشركة الروسية “Rosoboronexport”

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، ألكسندر ميخييف، المدير العام للشركة الروسية ” Rosoboronexport”.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تدخل هذه الزيارة في إطار برنامج التعاون العسكري والتقني الجزائري-الروسي،

وجرى اللقاء بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. وحضر هذا الاستقبال ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش، وكذا أعضاء الوفد الروسي.