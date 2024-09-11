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الفريق أول شنڨريحة يستقبل المدير العام للشركة الروسية “Rosoboronexport”

بقلم م .فيصل
الفريق أول شنڨريحة يستقبل المدير العام للشركة الروسية “Rosoboronexport”
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استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، ألكسندر ميخييف، المدير العام للشركة الروسية ” Rosoboronexport”.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تدخل هذه الزيارة في إطار برنامج التعاون العسكري والتقني الجزائري-الروسي،

وجرى اللقاء بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. وحضر هذا الاستقبال ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش، وكذا أعضاء الوفد الروسي.

رابط دائم : https://nhar.tv/3PQwe
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