الفريق أول شنڨريحة يستقبل وزير الدفاع التونسي

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا الثلاثاء، وزير الدفاع الوطني للجمهورية التونسية، خالد السهيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، استهلت مراسم الاستقبال، بتحية العلم الوطني، والاستماع للنشيدين الوطنيين. وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

وحضر اللقاء، كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الحرس الجمهوري وقائد الدرك الوطني بالنيابة. ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني. إلى جانب أعضاء الوفد التونسي الزائر.

واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، فرص التعاون العسكري الثنائي، وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولا التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول كلمة رحّب في مستهلها بضيف الجزائر. وأكد أن العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس تكتسي طابعا استراتيجيا يتجلى في القواسم المشتركة، وفي مسارات الحوار المتواصل والتنسيق البناء بين قيادتي البلدين:

وأورد الفريق أول: “تتقاسم الجزائر وتونس، بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية والحضارية التي تجمعهما. نفس التطلعات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء اقتصاديات ناشئة منتجة للتنمية المستدامة. وتكتسي العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس طابعا استراتيجيا. يتجلى في القواسم المشتركة التي تجمع بلدينا، وفي مسارات الحوار المتواصل والتنسيق البناء بين قيادتي البلدين”.

وأكد الفريق أول كذلك، أن التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، التي تواجه المنطقة تفرض على البلدين تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة.

وقال الفريق أول: “من هذا المنظور، تحرص الجزائر، تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. على تعزيز علاقاتها الثنائية مع تونس في شتى الميادين، لاسيما في مجالي الدفاع والأمن. لأننا نؤمن في الجزائر أن أمن بلدينا واستقرارهما يحتاج إلى أعلى مستوى ممكن من التنسيق والتشاور”.

وأضاف الفريق أول: “كما أن التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، التي تواجه منطقتنا تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى. تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار، والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين الاهتمام المشترك”.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية.

وزير الدفاع التونسي يترحم على أرواح الشهداء بمقام الشهيد

هذا وقد تنقل خالد سهيلي، وزير الدفاع الوطني للجمهورية التونسية، إلى مقام الشهيد. أين وضع إكليلا من الزهور ووقف وقفة ترحم على أرواح الشهداء الأبرار.