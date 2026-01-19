الفريق أول شنڨريحة يشارك بالدوحة في افتتاح معرض “ديمدكس 2026” ويبحث تعزيز التعاون العسكري الجزائري-القطري

حضر الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة التاسعة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2026”، وذلك في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى دولة قطر الشقيقة.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة العالمية، المنظمة تحت إشراف سمو أمير دولة قطر، قام الفريق أول والوفد المرافق له بجولة عبر عدد من أجنحة المعرض، حيث اطلع عن كثب على مختلف العتاد والمعدات المعروضة، لاسيما الأسلحة ومنظومات الأسلحة عالية التقنية، واستمع إلى شروحات وافية وعروض مفصلة قدمها القائمون على الأجنحة.

وخلال هذه الزيارة، حظي الفريق أول باستقبال من قبل معالي الشيخ سعود بن عبد الرحمان آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، حيث عبّر له عن بالغ شكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما استعرض الطرفان مجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين، الذي يشهد زخما متزايدا في ظل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين وحرصهما المشترك على ترقيته وتعزيزه.

من جهته، أشاد معالي الشيخ سعود بن عبد الرحمان آل ثاني بالمستوى المرموق الذي بلغه التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر وقطر، وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان هدايا رمزية.

كما عقد الفريق أول لقاء أخويا مع الفريق الركن طيار جاسم بن محمد المناعي، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، تناول خلاله الطرفان واقع التعاون العسكري الثنائي وسبل تطويره بما ينسجم مع مستوى العلاقات الممتازة التي تجمع الجزائر وقطر، والارتقاء بها إلى تطلعات قائدي البلدين الشقيقين.

وبهذه المناسبة، نوه الفريق أول بالعلاقات الجزائرية-القطرية التي عرفت خلال السنوات الأخيرة ديناميكية قوية وحركية متميزة، فيما عبّر رئيس أركان القوات المسلحة القطرية عن تقديره للفريق أول على تلبية الدعوة، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى علاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

وفي ختام هذا اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية.