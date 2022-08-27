الفريق أول شنڨريحة يشرف على اختتام المسابقة العسكرية الدولية ” الفصيلة المحمولة جوا-2022″

إختتمت اليوم فعاليات المسابقة العسكرية الدولية ” الفصيلة المحمولة جوا-2022″. والتي احتضنتها الجزائر في الفترة الممتدة من 15 إلى 27 أوت 2022.

وأشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة على مراسيم إختتام المسابقة العسكرية الدولية ” الفصيلة المحمولة جوا-2022″. كما حضر هذه المراسم أعضاء من الحكومة إلى جانب رؤساء الوفود العسكرية الرياضية للدول المشاركة وسفرائها. بالإضافة إلى قائدا القوات البرية والناحية العسكرية الأولى وألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش.

وبالمناسبة ألقى الفريق أول سنقريحة كلمة مؤكدا فيها أن تنظيم الجزائر لهذه المسابقة دليل قاطع على التزامها الثابت وعزمها الشديد. على دعم كل عمل يصبو إلى ترقية الرياضة العسكرية، لأن تشارك التجارب عن طريق تفتح الجيوش على بعضها البعض، هو من موجبات التعاون الناجح.

وجاء في مضمون الكلمة “إن تنظيم الجزائر للمسابقة العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا-2022″، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، ، لدليل قاطع على التزامها الثابت وعزمها الشديد، على دعم كل عمل يصبو إلى ترقية الرياضة العسكرية، على المستوى العالمي، ويترجم قناعة الجيش الوطني الشعبي التامة، بضرورة تشجيع تواصل الجيوش، والتضامن فيما بينها، خدمة للتطور والسلم في العالم.

ذلك أننا في الجيش الوطني الشعبي نؤمن يقينا أن التربية الرياضية والبدنية، فضلا عن كونها تمثل ضرورة ملحة من ضروريات التنشيط البدني، والصفاء الذهني والاتزان العقلي للأفراد العسكريين، فهي أيضا تمثل أساسا من أساسيات إعداد الأفراد العسكريين وتحضيرهم القتالي، والرفع من جاهزيتهم العملياتية، هذا إلى جانب كونها واجهة الجيش الوطني الشعبي، على الآخرين في مجال المنافسات الرياضية، في مختلف الاختصاصات، على الصعيدين القاري والدولي.

ولا شك أن تشارك التجارب وتبادل الخبرات، عن طريق تفتح الجيوش على بعضها البعض، لاسيما في مجال الرياضة العسكرية، هو من موجبات التعاون الناجح والتواصل المثمر والبناء.

وأملنا كبير في أن تفتح هذه المنافسة الرياضية العسكرية الدولية، آفاقا واعدة، تتعزز عبرها علاقاتنا العسكرية، وأملنا أكبر في أن تكون الرياضة العسكرية بمثابة الرافد الآخر، الذي يمنح التعاون بين جيوشنا الصديقة، كل أسباب الدفع وعوامل النجاح”.

السيد الفريق أول عبر عن أمله في أن تكون الجزائر قد وفقت في تنظيم هذه المنافسة الدولية، وفي مستوى تطلعات الوفود الرياضية للدول المشاركة، كما بلغ تهاني السيد رئيس الجمهورية للمتوجين في هذه المنافسة، كما التمس تبليغ رسالة صداقة واحترام، من كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، إلى نظرائهم في الجيوش الصديقة، وهذا قبل أن يُعلن عن الاختتام الرّسمي لفعاليات هذه التظاهرة الرياضية العسكرية الدولية:

” كما نأمل أن نكون قد وفقنا في تنظيم هذه المنافسة الدولية، وفي مستوى تطلعات الوفود الرياضية للدول المشاركة، ونرجو أن يحمل ضيوفنا عند عودتهم لبلدانهم، صورة مشرفة عن الجزائر وعن الجيش الوطني الشعبي، صورة ناصعة تحثهم وتحفزهم على زيارة بلادنا مستقبلا في مناسبات أخرى.

ولا يفوتني أن أنقل إليكم أنتم الفائزون، فرديا وجماعيا، بالميداليات والكؤوس، في مختلف التخصصات، التهاني الحارة للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي كان يتابع يوميا فعاليات هذا الحدث الرياضي الهام، كما أتقدم بدوري لجميع المتوجين، بأخلص التهاني على النتائج الممتازة المحققة، حاثا إياكم على المثابرة على هذا المنوال، من أجل تحقيق المزيد من التألقات والنجاحات، التي تشرفون بها أنفسكم، وترتقون بها إلى مستوى تطلعات جيوشكم وبلدانكم.

ولا يسعني في الأخير إلا أن ألتمس من جميع ضيوفنا الكرام تبليغ رسالة صداقة وتقدير، من كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، إلى نظرائهم في جيوشكم الصديقة، آملين أن تتجدد مثل هذه اللقاءات الرياضية في السنوات المقبلة.

ختاما، أتمنى لكم عودة ميمونة إلى بلدانكم، وأعلن رسميا عن اختتام فعاليات مسابقة الفصيلة المحمولة جوا لسنة 2022″.