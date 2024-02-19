الفريق أول شنڨريحة يصل إلى رواندا في زيارة رسمية

شرع اليوم الإثنين، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا بدعوة من الفريق أول مبارك موڨانڨا، رئيس أركان الدفاع الرواندي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر إقامته بالعاصمة الرواندية كيغالي، عقب وصوله الفريق أول مبارك موڨانڨا رئيس أركان الدفاع الرواندي، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وكان هذا اللقاء فرصة للطرفين لتباحث مختلف المسائل التي تهم جيشي البلدين. يضيف المصدر نفسه.

هذا وقد كان في استقبال الفريق أول لدى وصوله إلى مطار كيغالي الدولي الجنرال باتريك كوريريتوا مدير التعاون الدولي العسكري بالقوات الرواندية للدفاع .

وخلال هذه الزيارة، التي تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الرواندية، سيتباحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك.