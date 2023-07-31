الفريق أول شنڨريحة يصل إلى موسكو

وصل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنڨريحة، إلى مطار العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار زيارة رسمية بدعوة من الفريق أول سيرغي شويغو، وزير الدفاع لفدرالية روسيا.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الفريق أول بأرضية مطار العاصمة الروسية موسكو، الفريق أول ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي وديمتري شوغاييف مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا، حيث حظي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باستقبال رسمي استمع خلاله رفقة نائب وزير الدفاع الروسي إلى النشيدين الوطنيين لكل من الجزائر و روسيا، ليتابع بعدها عرضا عسكريا أدته وحدات من الجيش الروسي .

وكان للفريق أول لقاء بالقاعة الشرفية للمطار مع الفريق أول ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي وديمتري شوغاييف مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا وهذا بحضور سفير الجزائر لدى روسيا.

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