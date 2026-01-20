الفريق أول شنڨريحة يطّلع بالدوحة على أحدث الصناعات الحربية البحرية

واصل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم 20 جانفي 2026، زيارته لمختلف أجنحة معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2026”، وذلك في اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى دولة قطر الشقيقة.

وخلال هذه الزيارة، اطلع الفريق أول عن قرب على أحدث المنتجات العسكرية في مجال الصناعات الحربية البحرية، حيث قُدمت له شروحات وافية ودقيقة حول العتاد والتجهيزات المعروضة، إضافة إلى آخر ما توصلت إليه الشركات المصنعة في مجال التكنولوجيا البحرية.

كما اطّلع الفريق أول والوفد المرافق له على آخر الحلول في مجالات الطائرات دون طيار، وأنظمة القيادة والتحكم، والحماية السيبرانية، إلى جانب الأسلحة والمدرعات.

وشكلت هذه المناسبة فرصة لإجراء محادثات مع مسؤولي وممثلي مؤسسات صناعية دولية، تمحورت حول تبادل الخبرات وبحث آفاق شراكات محتملة، خاصة في مجالات التصنيع والصيانة ونقل التكنولوجيا، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية العملياتية وتحديث العتاد وفق المعايير الدولية.

وبمقر وزارة الدفاع القطرية بالدوحة، حظي الفريق أول باستقبال من قبل معالي الشيخ سعود بن عبد الرحمان آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، حيث جمعهما لقاء خاص على انفراد.

وعقب ذلك، ومن على شرفة مقر وزارة الدفاع، تلقى الفريق أول شروحات حول أهم المعالم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أشاد الطرفان بالمستوى المرموق للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين، الذي يعكس مستوى التفاهم والثقة الكبيرين اللذين يميزان العلاقات الجزائرية-القطرية على مختلف الأصعدة.