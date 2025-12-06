الفريق أول شنڨريحة يعزي عائلات ضحايا انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببني عباس

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي برسالة تعزية ومواساة لعائلات ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بتبلبالة في بني عباس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني جاء في رسالة التعزية:

“على إثر حادث المرور الأليم المتمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بني عباس، مساء اليوم السبت 06 ديسمبر 2025، والذي أودى بحياة 14مواطنًا من بينهم اثنان من أفراد الجيش الوطني الشعبي بالإضافة إلى عدد من الجرحى، وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، إلى عائلات الضحايا، بأصدق عبارات التعازي والمواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”