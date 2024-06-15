الفريق أول شنڨريحة يهنئ مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي رسالة بعثها الفريق أول شنڨريحة هنأ ضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين بمناسبة حلول عيد الأضحى.

كما توجه الفريق أول شنقريحة إلى كافة مستخدمي الجيش ومن خلالهم لعائلاتهم وذويهم بأصدق التهاني وأخلص التبريكات بالمناسبة.

وأضاف الفريق أول شنقريحة ” أرجو من المولى عز وجل أن يعيد علينا العيد وعلى بلدنا العزيز وشعبنا بالخير واليمن والبركات”.

وتابع الفريق أول أن “ثقل المسؤولية التي تقع على عاتقنا في الجيش تزداد مع كل نجاح تحققه الجزائر في كافة المجالات”. وكذا “النجاحات والإنجازات التي تحققها الجزائر تقلق أعداءها وتجعلهم يحاولون بكل الأساليب الخسيسة كبح مسار التطور والنماء”.

ووجه رسالة الفريق أول شنقريحة إلى المواطنين قائلا: “على كل وطني مخلص أن يعي حجم التحديات ويسعى بكل تفان وإخلاص للمساهمة في جهد التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بوديعة الشهداء”.

وإختتم الفريق أول شنقريحة على مستخدمي الجيش كل في نطاقه ومسؤولياته التحلي بالوعي بالرهانات المطروحة والمواظبة على العمل الجاد المطبوع بالانضباط بالأخلاق العسكرية المثالية والروح الوطنية العالية ووحدة الصف.