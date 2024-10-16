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الفريق أول شنڨريحة يواصل زيارته إلى موريتانيا

بقلم عايدة.ع
الفريق أول شنڨريحة يواصل زيارته إلى موريتانيا
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يواصل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته الرسمية إلى الجمهورية الموريتانية في يومها الثاني.

وكان الفريق أول السعيد شنڨريحة، قد حل أمس بعاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية نواكشط. حيث كان في استقباله الفريق المختار بله شعبان قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الفريق المختار بله شعبان. قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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