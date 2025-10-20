الفريق أول شنڨريحة يواصل زيارته لجمهورية كوريا

يواصل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته إلى جمهورية كوريا في يومها الثاني.

هذا وشرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، في زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، ابتداءً من يوم السبت، بدعوة من وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا، لحضور فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع “أديكس-2025”.

وحضر الفريق أول السعيد شنڤريحة، أمس الأحد، استعراضا جويا ضمن فعاليات معرض سيول الدولي للطيران والفضاء ADEX2025. نفذته وحدات القوات الجوية الكورية، شمل مناورات جوية وتشكيلات متناسقة للطائرات المقاتلة.

كما كان للفريق أول السعيد شنڤريحة، لقاء مع الفريق أول سون سوك راك، قائد القوات الجوية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا. الذي أثنى على مكانة الجزائر العسكرية وحرصها على متابعة التطورات الدفاعية العالمية. وشكر الفريق أول على تلبية الدعوة ومشاركته الفعالة في هذا الحدث الدولي.

وتؤكد الزيارة حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وترسخ التوجه الاستراتيجي نحو تحديث المنظومات الدفاعية وتعزيز القدرات الوطنية بما يواكب متطلبات العصر.