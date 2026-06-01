الفريق أول شنڨريحة يُبرز الأهمية البالغة لتعزيز الشراكة مع القوات المسلحة العمانية

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، من قبل الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى سلطنة عمان.

وبعد مراسم التشريفات العسكرية، كان للفريق أول لقاء أخوي مع الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

أين تناول الطرفان حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تطويره إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تربط بين الجزائر وسلطنة عمان، والارتقاء بها إلى تطلعات قائدي البلدين الشقيقين.

وبهذه السانحة، ألقى الفريق أول كلمة أعرب من خلالها عن تقديره للدعوة الموجهة له لزيارة سلطنة عمان. كما أشاد بمستوى العلاقات الجزائرية-العمانية خلال السنوات الأخيرة، التي ما فتئت تعرف دفعا قويا وحركية متميزة:

وأورد الفريق أول: “لطالما اتسمت العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وسلطنة عُمان بالأخوة الصادقة. ووحدة الإنتماء والمصير المشترك، والتقارب في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ولقد شهدت هذه العلاقات في الفترة الأخيرة دفعا قويا وحركية متميزة، بفعل الإرادة الصادقة التي تحدو قائدي البلدين. إرادة تجسدت في تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتحديد معالم شراكة إستراتيجية واعدة.

كما يشكل حضورنا اليوم أكبر دليل على الأهمية البالغة، التي نوليها في الجزائر لتعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع القوات المسلحة العمانية، خاصة فيما تعلق بتبادل الخبرات والتجارب في مجالي الدفاع والأمن”.

ومن جهته أشاد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، بمستوى علاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين. معربا عن تقديره للفريق أول على تلبية الدعوة.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية.

وفي مساء نفس اليوم، قام الفريق أول بزيارة كلية الدفاع الوطني، حيث كان في استقباله قائد الكلية.

وبعد مراسم التشريفات، قُدم للفريق أول عرض مختصر حول مهام الأكاديمية ومختلف أقسامها.

أين عاين عن قرب مختلف المرافق البيداغوجية التي تزخر بها الكلية وكذا نوعية التكوين المعتمد بهذا الصرح التكويني الرائد لسلطنة عمان، ليتبادل الطرفان في الأخير، هدايا رمزية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور