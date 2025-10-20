الفريق أول شنڨريحة يُستقبل من طرف رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا

شارك الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوفد المرافق له، صباح اليوم الإثنين، في مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض سيول الدولي للطيران والفضاء “ADEX-2025″، بجمهورية كوريا.

وأشرف على هذه المراسم، لي جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، الذي رحب في كلمته الافتتاحية بالوفود المشاركة وعبر عن أمله في أن يكون هذا المعرض في مستوى تطلعات المشاركين.

واستُقبل الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قبل الفريق أول جين يونغ سونغ، رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا، في قصر المؤتمرات والمعارض “KINTEX”.

وتم الاستقبال بحضور أعضاء الوفد العسكري الجزائري والوفد الكوري، خُصص لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر وجمهورية كوريا، ودراسة مختلف السبل والوسائل الكفيلة بتطوير هذا التعاون ليتماشى مع الإرادة العازمة لقيادتي البلدين.

وخلال هذا اللقاء، ألقى الفريق أول كلمة أعرب فيها عن تقديره وعرفانه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له. وعلى الدعوة التي وجهت له لحضور هذه التظاهرة الهامة.

كما هنأ رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا على تعيينه مؤخرا في هذا المنصب متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه:

وقال الفريق أول: ” وأغتنم هذه الفرصة، لأتقدم إليكم بأصدق عبارات التهاني، بمناسبة تعيينكم على رأس هيئة الأركان المشتركة، متمنيا لكم التوفيق في مهامكم النبيلة.

وإذ أؤكد لكم استعدادنا لترقية مستوى التعاون العسكري بين جيشينا، فإني أتمنى النجاح لفعاليات المعرض الدولي “ADEX-2025″، وأن يحقق الأهداف المرجوة من تنظيمه.

إن حضورنا هذا المعرض، الذي يعد تظاهرة عالمية، لعرض أحدث الإبتكارات التكنولوجية في مجال الدفاع، من شأنه تعزيز مسار التعاون العسكري الثنائي. من خلال استكشاف القدرات التكنولوجية والصناعية ودراسة السبل الكفيلة لتقوية منظومتنا الدفاعية، وتطوير مقدراتنا العسكرية”.

ومن جهته أعرب الفريق أول جين يونغ سونغ، رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا، عن سعادته باستقبال الفريق أول السعيد شنڤريحة، والوفد المرافق له.

مشيدا بإرادة الطرفين للتأسيس لتعاون عسكري واعد يرتقي لمستوى الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين، من خلال فتح مجالات تعاون أوسع، مستقبلا. وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية.