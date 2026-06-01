الفريق أول شنڨريحة يُستقبل من طرف نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لسلطنة عمان

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لسلطنة عمان، شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى البلد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، عبر الفريق أول، عن امتنانه العميق لحفاوة الاستقبال الذي حظي به من قبل صاحب السمو. مبلغا له تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. الذي يتمنى لسلطنة عمان، حكومة وشعبا، كل التوفيق والنجاح والمزيد من التطور والرقي والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.

وشكل اللقاء فرصة للفريق أول لتناول، مع صاحب السمو، العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين. وسبل تعزيزها من منظور استشرافي يراعي المصالح العليا للشعبين الشقيقين والعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهما.

