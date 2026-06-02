الفريق أول شنڨريحة يُستقبل من طرف وزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان

خُص الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، بإستقبال من قبل الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني رفقة الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

وجاء هذا الإستقبال، خلال اليوم الثالث من الزيارة الرسمية للفريق أول السعيد شنڨريحة. الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى سلطنة عمان.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، أعرب الفريق أول لمضيفه عن جزيل تشكراته على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما استعرض الفريق أول مجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشي البلدين. والذي يعرف زخما كبيرا في ظل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين. وحرصهما المتقاسم على ترقيته أكثر فأكثر والوصول به إلى مداه المأمول.

ليتنقل بعدها الفريق أول رفقة الوفد المرافق له إلى مركز الأمن البحري بمعسكر المرتفعة بمحافظة مسقط. أين أستقبل من طرف الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة. رفقة العميد الركن بحري عادل بن حمود البوسعيدي، رئيس مركز الأمن البحري.

وخلال هذه الزيارة، تلقى الفرق أول شروحات وافية حول مهام المركز وأدواره الاستراتيجية. في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري بالمنطقة البحرية العمانية.

كما تابع عرضا حول آليات عمل المركز في مواجهة مختلف التهديدات الأمنية البحرية، على غرار الهجرة غير الشرعية. والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، والقرصنة البحرية، والإرهاب البحري. ليتبادل الطرفان في الأخير هدايا رمزية.

وفي نفس السياق، قام الفريق أول بزيارة المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية. أيم كان في إستقباله رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، المهندس عدي بن هلال بن ناصر المعولي.

حيث تمكن من الاطلاع عن كثب على المستوى الرفيع والاحترافية العالية التي تميز مختلف مصالح هذه المدينة. التي توفر خدمات طبية شاملة باستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات. لمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية ولعائلاتهم. إلى جانب برامج تدريب وتطوير الكوادر الطبية.

وفي ختام الزيارة تبادل الفريق أول مع رئيس المدينة الطبية هدايا رمزية.

