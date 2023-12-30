الفريق أول شنڨريحة يُشيع جثمان  اللواء المتقاعد خالد نزار

وري الثرى ظهر اليوم السبت، بمقبرة العالية بالجزائر، جثمان الفقيد المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الوطني الأسبق.

وتنقل صبيحة اليوم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى مقر السكن العائلي للفقيد. أين تم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه وتلاوة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.

وجدد الفريق أول أصالة عن نفسه وباسم كافة إطارات وأفراد الجيش، أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقي. متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

هذا وحضر مراسم تشييع الفقيد، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. ومحمد نذير العرباوي الوزير الأول.

وكذا بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، وأعضاء من الحكومة، إلى جانب كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري. والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

وقادة القوات، وقائد الدرك الوطني، وقائد الناحية العسكرية الأولى، ورؤساء الدوائر، والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش. وشخصيات وطنية وثورية وأفراد عائلة الفقيد وجمع من المواطنين.

وفي كلمته التأبينية، أشاد مفتش الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي بخصال الفقيد وذكر بمسيرته الحافلة كمجاهد في صفوف جيش التحرير. ثم إطارا ساميا و قائدا في الجيش بعد الاستقلال.