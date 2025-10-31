الفريق أول شنڨريحة يُعزي في وفاة المقدم سطيطرة محمد علي

قدم الفريق أول سعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تعازيه، إلى عائلة المرحوم المقدم سطيطرة محمد علي.

وجاء في رسالة التعزية: “على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، المقدم سطيطرة محمد علي. التابع لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة. يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي. بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم. راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار. وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل”.