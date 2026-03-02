إعــــلانات
الفريق أول شنڨريحة يُهنئ الفريق الوطني العسكري

بقلم نادية بن طاهر
قدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تهانيه إلى الفريق الوطني العسكري للعدو الريفي على إثر تتويجه بالمرتبة الأولى عالميا حسب الفرق في الطبعة الـ60 للبطولة العالمية العسكرية للعدو الريفي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تقدم الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه الحارة للوفد الرياضي العسكري، على هذه النتائج المشرفة. متمنيا لكل الرياضيين المزيد من النجاحات وتشريف الجزائر في المحافل الدولية.

وتوج الفريق الوطني العسكري للعدو الريفي، بالمرتبة الأولى عالميا حسب الفرق في الطبعة الـــ 60 للبطولة العالمية العسكرية للعدو الريفي للمجلس الدولي للرياضة العسكرية. التي جرت فعالياتها بمدينة تريكالا باليونان خلال الفترة الممتدة من 25 فيفري إلى 02 مارس 2026.

