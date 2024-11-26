الفريق أول شنقريحة يزور معرض أحمد الجابر للنفط والغاز واللواء مبارك المدرع 15 بالكويت

قام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة. رفقة الوفد رفيع المستوى المرافق له، بزيارة كلٍ من معرض أحمد الجابر للنفط والغاز، وكذا اللواء مبارك المدرع 15.

ويأتي هذا خلال اليوم الثالث من زيارته إلى دولة الكويت.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد بدأ الفريق أول زيارته من معرض أحمد الجابر للنفط والغاز بمدينة الأحمدي الذي يعدّ أحدث وأرقى المعارض العالمية المتخصصة في مجال النفط.

وأوضح المصدر نفسه أن المعرض يمثل متحفا حضاريا. يوثق تاريخ النفط ويوفر تجربة تفاعلية غنية بالمعلومات حول تاريخ هذه الصناعة الاستراتيجية في دولة الكويت.

وعقب ذلك، قام الفريق أول، والوفد المرافق له، بزيارة اللواء مبارك المدرع 15، التابع للقوات البرية الكويتية، حيث وبعد مراسم الاستقبال من قبل قيادة اللواء، إستمع الفريق أول إلى شروحات وافية، قدمها قادة التشكيلات، عن طبيعة المهام الموكلة للواء والبرامج التدريبية المعتمدة، وكذا منظومات الأسلحة الموجودة في الحوزة.

وفي ختام الزيارة، أشاد الفريق أول بما عاينه على مستوى هذا اللواء المدرع، سواء على مستوى الكفاءات البشرية الموجودة أو التجهيزات والأسلحة المتوفرة، كما تمنى كل التوفيق والنجاح لقيادة وإطارات ومستخدمي هذه الوحدة الهامة ضمن القوات البرية الكويتية.