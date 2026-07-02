الفريق أوّل شنقريحة يدلي بصوته الإنتخابي

أدلى الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، بصوته الانتخابي في إطار الانتخابات التشريعية.

وقام الفريق أول شنقريحة بأداء واجبه الانتخابي على مستوى متوسطة أحمد باي واد قريش بالعاصمة.

يشار أن الانتخابات التشريعية تجري تحت شعار “كن شريكا فاعلا في صناعة القرار… صوت وشارك”.

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