الفريق أوّل شنقريحة يعزي في وفاة الرائد رضوان عبد المؤمن

تقدم الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة لعائلة الرائد رضوان عبد المؤمن، التابع لمديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، الذي وافته المنية صباح أمس السبت.

وجاء في نص التعزية “على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، الرائد رضوان عبد المؤمن. التابع لمديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، صباح السبت 10 جانفي 2026. وذلك بعد مرض ألم به، يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني. الشعبي بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى. أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل ”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور