الفريق أوّل شنقريحة يهنئ مستخدمي الجيش الوطني بالذكرى الـ64 لعيد النصر

هنّأ الفريق أول السعيد شنڤريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيـس أركـان الجيش الوطني الشعبي المواطنين بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد النصر.

وجاء في رسالة التهنئة:” أغتنم فرصة إحياء بلادنا للذكرى الرابعة والستين (64) لعيد النصر، التي تزامنت هذه السنة مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لأتقدم لكم بأخلص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التاريخية المجيدة، التي ستظل إلى الأبد رمزا لانتصار الجزائر على المستدمر الغاشم واستعادة شعبنا الأبي لحريته وكرامته. ذلك الانتصار الخالد الذي يقع علينا اليوم واجب المحافظة عليه، كمكسب تحقق بتضحيات الملايين من الرجال والحرائر.

وتابع الفريق أول يقول:” في هذا السياق، أدعوكم جميعا للترحم على أرواح كل من صنع انتصار الجزائـر عبر تاريخها الطويل، من شهداء المقاومات الشعبية وشهداء ثورة نوفمبر المظفرة، الذين بفضلهم ننعم اليوم بالحرية والاستقلال والسيادة، دون أن ننسى الترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني، الذين سقطوا في ميدان الشرف، من أجل أن تبقى الجزائر واقفة شامخة ومحافظة على سيادتها ووحدتها الترابية والشعبية.