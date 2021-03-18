الفريق الأول بن علي بن علي: رابطة الأمة بجيشها علاقة وجدانية وربانية ستظل قائمة

أوضح قائد الحرس الجمهوري الفريق الأول بن علي بن علي، اليوم الخميس، بأن رابطة الأمة بجيشها، ليست حديثة النشأة أو ظرفية أملتها أحداث استثنائية غير متوقعة.

وذلك في كلمة قرأها باسمه مدير مركب الفروسية لقيادة الحرس الجمهوري المقدم محمد رحال، بمناسبة افتتاح أيام الفروسية بملحقة الشهيد عبان رمضان للأكاديمية العسكرية لشرشال.

أين أكد بأن رابطة الأمة بجيشها ليست حديثة النشأة أو ظرفية أملتها أحداث استثنائية غير متوقعة.

مشددا على أنها تعبير عن علاقة وجدانية وربانية ستظل قائمة بل تزداد ترسخا وعمقا على اعتبار أن الشعب هو أصل ومنبت الجيش وكلاهما شربا من ينبوع الوطنية الخالصة.