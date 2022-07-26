الفريق الأول شنقريحة يهنئ أفراد الحماية المدنية
هنّأ الفريق الأول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطـني الشعبي، كافة مستخدمي الحماية المدنية بعد النجاح الذي حققه الاستعراض العسكري، و الاحتفالات المنظمة بمناسبة الاحتفالات المخلـدة لستين سنة من استرجـاع السـيادة الوطنية.
وفي هذا السياق، أشاد الفريق الأول سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في رسـالة وجـههـا إلــى المديـر العـام للحـماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.
وكذا كافة مستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية المشاركين و المساهمين في هذا الاستعراض المتميز، حيث هنأهم على ما قدموه من جهود معتبرة طيلة مراحل التحضير و تنفيذ هذا الاستعراض العسكري.
وهذا من خلال تحليهم بالانضباط المثالي و الاحترافية العالية و الأداء المنسجم و المتناسق، و الدقة في تنفيذ العروض المنوطة بهم، الى جانب الجهود المبذولة من اجل نجاح الاستعراض التاريخي.
كما حفزهم على تحقيق المزيد من النجاحات، بما يكفل تأدية المهام المخولة لهم بكل فعالية و اقتدار خدمة للجزائر و شعبها الأبي.
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الفريق أول شنقريحة يهنئ قوات الشرطة
كما هنأ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، كافة منتسبي الأمن الوطني،
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية.
وفي هذا السياق، نوه الفريق أول، على المستوى الراقي والتحلي بالإنضباط المثالي والإحترافية والأداء المنسجم والمتناسق،
لمستخدمي الأمن الوطني المشاركين في الإستعراض العسكري المنظم بمناسبة الذكرى الستين لعيد الإستقلال.
الفريق شنقريحة: أعدائنا يعملون ليل نهار على ضرب الوحدة الوطنية
كما استهل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، زيارة عمل الى الناحية العسكرية الثانية بوهران.
وقال الفريق شنقريحة “إن أعدائنا يدركون تمام الإدراك أن سر قوتنا يكمن في وحدتنا. وبالتالي فهم يعملون ليلة نهار وبالطرق والوسائل المتاحة على ضرب هذه الوحدة. من خلال بث خطاب الفتنة والكراهية بين مكونات الشعب الواحد”.
وأضاف الفريق شنقريحة “إن هذه المؤامرات والممارسات العدائية وان أضحت خلفياتها مكشوفة.
فإننا مطالبون جميعا كل من موقعه بإدراك أهدافها الحقيقية والتصدي لها بحزم وعزم من خلال التحلي بأعلى درجات الوعي”.