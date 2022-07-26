الفريق الأول شنقريحة يهنئ أفراد الحماية المدنية

هنّأ الفريق الأول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطـني الشعبي، كافة مستخدمي الحماية المدنية بعد النجاح الذي حققه الاستعراض العسكري، و الاحتفالات المنظمة بمناسبة الاحتفالات المخلـدة لستين سنة من استرجـاع السـيادة الوطنية.

وفي هذا السياق، أشاد الفريق الأول سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في رسـالة وجـههـا إلــى المديـر العـام للحـماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

وكذا كافة مستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية المشاركين و المساهمين في هذا الاستعراض المتميز، حيث هنأهم على ما قدموه من جهود معتبرة طيلة مراحل التحضير و تنفيذ هذا الاستعراض العسكري.

وهذا من خلال تحليهم بالانضباط المثالي و الاحترافية العالية و الأداء المنسجم و المتناسق، و الدقة في تنفيذ العروض المنوطة بهم، الى جانب الجهود المبذولة من اجل نجاح الاستعراض التاريخي.

كما حفزهم على تحقيق المزيد من النجاحات، بما يكفل تأدية المهام المخولة لهم بكل فعالية و اقتدار خدمة للجزائر و شعبها الأبي.

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