الفريق التقني لسونلغاز ينجح في تشغيل الوحدة الأولى المزودة للعاصمة الليبية بالكهرباء

نجح الفريق التقني لشركة سونلغاز في تشغيل الوحدة الأولى المزودة للعاصمة الليبية بالكهرباء.

توجهت الشركة العامة للكهرباء الليبية، اليوم السبت، بالشكر للفريق التقني الجزائري التابع لمجمع سونلغاز على المجهودات التي قام بها خلال أسبوع من العمل وعلى مدار الـ24 ساعة في صيانة الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء بليبيا، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في الفايسبوك، عن الدخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي حيز التشغيل الكامل بقدرة 260 ميغا واط اليوم بعد الانتهاء من التجارب التشغيلية.

وتوجهت الشركة العامة للكهرباء الليبية عن تشكراتها للفريق الجزائري الذي قام بمساعدة الفريق الفني الليبي في صيانة الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي.

يذكر أن الفريق التقني الجزائري التابع لمجمع سونلغاز انتقل إلى ليبيا الأسبوع الماضي بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي استجاب خلال مكالمة هاتفية لطلب فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزوّد طرابلس.

الفريق التقني الجزائري المشكل من 16 خبيرا ومختصا قد باشر في تقديم المساعدة التقنية لإصلاح وصيانة محطة كهرباء الخمس الاستعجالي بدراسة الاختلالات والأعطاب.