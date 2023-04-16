الفريق الجزائري الفائز بمسابقة هواوي يطير إلى الصين

سافر الفريق الجزائري “سافن ج”، والحاصل على المركز الثاني في مسابقة هواوي “تاك فور غود”، إلى الصين مع الفائزين الآخرين في رحلة إلى قلب التكنولوجيا.

وكان رئيس الجمهورية، قد كرم الفريق الجزائري “سافن ج”، عقب تتويجه، عبر تغريدة في تويتر.

وتنظم هواوي دورة تدريبة خاصة ما بين العاصمة بكين و مدينة شنزن للفرق الثلاثة الفائزين في مسابقة ” تاك فور غود ” في ظل برنامج ” سيدس اوف فيوتشر” بذور المستقبل.

فللمرة الأولى فريق من القارة الإفريقية يتحصل على المترتبة الثانية في المسابقة العالمية وبذلك سيتواجد بالصين لمشاركة هذه التجربة المنظمة من طرف هواوي.

وسينضم الفريق الجزائري “فارم إي آي” إلى الفريقين الآخرين الإيرلندي و الإيطالي.

ويعتبر برنامج “سيديس اوف فيوتشر” أحد البرامج المهمة لهواوي. فمنذ سنة 2008 ساهمت الشركة العالمية في تدريب وتطوير الشباب من جميع أنحاء العالم في تكنولوجات الإعلام و الإتصال. وأكثر من 2100 شاب استفادو من هذا البرنامج.

وتحصل الفريق الجزائري “سافن ج” بمشروعه “فارم إي آي” بمعنى مزرعة الذكاء الإصطناعي على المرتبة الثانية في المسابقة العالمية.

ويتطرق هذا الإبتكار لاستعمال الذكاء الإصطناعي للكشف المبكر لمرض الصدأ في حقول القمح باستخدام طائرات من دون طيار “درون”.

في حين فاز بالمرتبة الأولى الفريق الإيرلندي “رول أون” باختراع منحدر آلي لتسهيل وصول الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة في القطارات.

كما عادت المرتبة الثالثة للفريق الإطالي “ألارم داك” والذي هو عبارة عن اقتراح لحل ظاهرة الإنذار في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات عن طري الذكاء الاصطناعي.

وسيشهد حفل الافتتاح بالعاصمة الصينية حضور شخصيات بارزة كالممثل الثقافي لسفارة الجزائر بالصين وسفير إيرلندا لدى الصين.

كما سيقام الحفل الختامي بحضور مدير الشؤون الحكومية العالمية في هواوي والقناصل العامين لأيرلندا وإيطاليا والجزائر.

هذه الرحلة هي قبل كل شيء وعد بين الثقافات للاحتفال بهذه المواهب الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعزيز تبادل المعرفة وفهم أفضل للقضايا التكنولوجية.