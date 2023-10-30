الفريق الجزائري لـ”الميني فوت” ينهزم بخماسية أمام ماليزيا ويقصى من البطولة

أقصي الفريق الجزائري لـ”اليميني فوت”، اليوم الإثنين، من البطولة العالمية، بعد تلقيه هزيمة جديدة في مواجهة ماليزيا.

وتلقى الفريق الجزائري لـ”الميني فوت”، هزيمة أخرى ثقيلة في هذه المباراة، بنتيجة خمسة أهداف نظيفة على يد ماليزيا.

كما تعد هذه ثالث هزيمة على التوالي للفريق الجزائري، الذي تلقة دفاعه في المباريات الثلاثة التي خاضها 22 هدفا، فيما سجل هجومه هدفين فقط.

وبهذا أقصي الفريق الجزائري، من هذه البطولة العالمية العالمية لـ”الميني فوت”، الجارية بمدينة أبو ظبي الإماراتية.