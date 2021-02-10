الفريق السعيد شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الخامسة

الوطني
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الفريق السعيد شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الخامسة
بقلم أمينة داودي

يقوم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.


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