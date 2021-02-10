الفريق السعيد شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الخامسة
يقوم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.
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