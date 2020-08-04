الفريق السعيد شنقريحة يحث إطارات الدرك الوطني على تمتين العلاقة مع الشعب

حث الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إطارات الدرك الوطني على التفاني في أداء مهامهم على الوجه الأكمل.

ودعا الفريق، إطارات الدرك، للحرص دوما على التمتين المستمر للعلاقة مع أبناء الشعب، في كافة ربوع الوطن.

وجاء ذلك، خلال كلمة للفريق، ألقاها خلال لقائه بقيادة وإطارات الدرك الوطني، بعد إشرافه علىمراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد نور الدين قواسمية كقائد جديد للدرك الوطني، خلفا للّواء عبد الرحمان عرعار.

وقال الفريق: “إن حيوية هذه المهام الموكلة للدرك الوطني، تتطلب منكم جميعا، أنتم رجال الدرك الوطني، وفي جميع مواقعكم، الكثير من الحرص على أدائها على الوجه الأكمل، مما يستوجب بالضرورة السعي الحثيث والواعي، إلى التمتين المستمر للعلاقة مع أبناء الشعب، في كافة ربوع الوطن”

الشعب الذي يبقى كسب ثـقـته، بمثابة المصدر الأساسي من مصادر النجاح في الأعمال، وأنا على علم أيضا بأنكم تراعون هذا الجانب وتمنحونه الأهمية التي يستحقها، يضيف الفريق