الفريق السعيد شنقريحة يعزي أسرة المجاهد عثمان بلوزداد

قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، تعازيه اثر وفاة المجاهد عثمان بلوزداد.

وجاء نص التعزية عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني على “فايسبوك”، وهذا هو نصها:

على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المجاهد عثمان بلوزداد آخر أعضاء مجموعة 22 التاريخية ، يتقدم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،أصالة عن نفسه وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأخلص التعازي وأسمى عبارات المواساة لعائلة الفقيد.

المجاهد الرمز عثمان بلوزداد أحد مخططي تفجير ثورة أول نوفمبر الخالدة يعد من بين الرموز التي تركت بصمتها في تاريخ الجزائر المعاصر ونذرت كل حياتها لأجل الوطن.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه جميل الصبر و السلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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قدم وزير المجاهدين، العيد ربيقة، تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد أحد مفجري الثورة التحريرية المجاهد عثمان بلوزداد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 93 سنة .

وقال الوزير في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:”ان لله وإنا إليه راجعون.. انتقل اليوم، إلى رحمة الله تعالى، آخر عضو من أعضاء مجموعة الـ22 التاريخية الذين حدّدوا مصير الشعب الجزائري وصنعوا تاريخ الجزائر المعاصر ووضعوا حدا فاصلا بين مرحلة وأخرى.”

قبل أن يضيف ربيقة:”المجاهد الرمز عثمان بلوزداد، عليه رحمة الله، من الرجال الذين آلوا على أنفسهم أن يطوّعوا التاريخ حين أدركوا بوعيهم وبصيرتهم أن الاستعمار لايمكن أن يظلّ جاثما بكلكله على أرض الجزائر الشامخة، فجعل سي عثمان من حياته ورفاق ودربه مشروعا للتحرّر من أغلال المستعمر.”

وواصل ذات المتحدث: “يرحل عنا الرمز سي عثمان الذي نذر نفسه ونفيسه فداءً للوطن.. ستظل قيمه ماثلة نستمدّ منها معاني القوة والسمو، وسيبقى للأجيال مبعث الفخر والاعتزاز.”

واختتم الوزير قائلا:”وإذ نعزي أنفسنا وأهله وذويه ورفاقه في الجهاد، فإنني أسأل الله جلت قدرته أن يجعله ممن غشيهم برحمته ويلحقه بالصديقين ورفاقه الشهداء وحسن أولائك رفيقا.”

“فطوبى له وحسن مئاب.. رحمة الله عليه وأسكنه فسيح الجنان”