الفريق السعيد شنڤريحة يُنصب نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني

أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد نور الدين قواسمية كقائد جديد للدرك الوطني، خلفا للّواء عبد الرحمان عرعار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، وقف الفريق وقفة ترحم وخشوع على روح الشهيد “العربي بن مهيدي”، الذي يحمل مقر قيادة الدرك الوطني اسمه.

أين وضع باقة من الزهور عند النصب التذكاري المخلد للشهيد، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح قوافل الشهداء الأبرار.

واستهلت مراسم حفل التنصيب، بتفتيش الفريق لمربعات أفراد الدرك الوطني المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني.

قائلا: “باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 جويلية 2020، أنصب رسميا العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني خلفا للواء عبد الرحمان عرعار”.

وأضاف الفريق: “وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. والله الموفق”.

ليشرف بعدها الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ،على مراسم تسليم العلم الوطني.

وبعد التصديق على محضر تسليم السلطة، التقى الفريق بقيادة وإطارات الدرك الوطني، حيث ألقى كلمة توجيهية، بثت إلى القيادات الجهوية ووحدات الدرك الوطني عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وذكر الفريق، في الكلمة، بالعناية التي يحظى بها سلك الدرك الوطني من قبل القيادة العليا، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للجيش الوطني الشعبي.

وأورد الفريق: “لا يخفى عليكم، مدى الرعاية والعناية التي نوليها لسلك الدرك الوطني، رعاية وعناية تتجلى معالمهما الأساسية، في الحرص الشديد، على توفير موجبات تطوير هذا السلاح، بصفة دائمة ومستمرة، وبشكل يتناغم مع حساسية وخصوصية المهام المنوطة به”

وأضاف: “ويتوافق تماما مع عزم القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بأن تجعل من سلك الدرك الوطني، كمكون أساسي من مكونات قواتنا المسلحة، دعامة أساسية من دعائم الأمن والاستقرار في بلادنا”

وتابع الفريق: “وباعتباره أيضا، همزة وصل قوية، واتصال يومي في غاية الأهمية مع الشعب، لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يتعامل فيها رجال الدرك الوطني يوميا مع إخوانهم المواطنين، وهو ما يجعل من سلاح الدرك الوطني عنصر أمن واستقرار لا غنى عنه، وأداة فعالة في غاية الضرورة، في مجال خدمة الوطن والمواطن، والسهر الدائم على ضمان احترام وتطبيق قوانين الجمهورية من قبل الجميع”.