الفريق الطبي الصيني يبدأ عمله بالتكفل بحماية وعلاج عمال “الشونطيات” الصينيين

علمت “النهار أونلاين” من مصادر حكومية بأن الفريق الطبي الصيني الذي دخل الجزائر، مؤخرا، قد استهل عمله، بالشروع في التكفل بعلاج وحماية العمال الصينيبن المنتشرين عبر مختلف الورشات بالجزائر.

وأوضحت المصادر أنه الفريق الطبي الصيني سيقوم بالموازاة مع ذلك، بمعالجة المصابين الجزائريين المتواجدين بالمستشفيات ومراكز الحجر الصحي.

وفندت ذات المصادر جملة وتفصيلا صحة ما يروج له من أخبار مفادها أن الفريق الطبي سيوجه لمستشفى عين النعجة العسكري.

وكانت السلطات الجزائرية قد قدمت الشهر الماضي مساعدة لنظيرتها الصينية تتألف من خمسمائة ألف قناع ثلاثي الطبقات وقفازات ونظارات حماية.