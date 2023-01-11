الفريق الطبي بمستشفى باتنة ينجح في إخراج الخنجر من ظهر الأستاذة ريحانة

نحج الفريق الطبي بمستشفى باتنة في إخراج الخنجر من ظهر الأستاذة ريحانة التي تعرضت للطعن على يد تلميذ يدرس عندها.

وحسب مصادر النهار اونلاين الأستاذة ريحانة ما زالت بغرفة العمليات تحت الرقابة الطبية .

وقد تعرضت الأستاذة ريحانة للطعن بواسطة خنجر على مستوى الظهر اليوم على يد تلميذ يدرس عندها. وذلك على مستوى متوسطة عماري السعيد ببلدية تاكسلانت بولاية باتنة.

التلميذ، قام بغرس خنجر في ظهر استاذة اللغة العربية وسط ساحة المؤسسة. أين تم نقلها في وضعية صحية صعبة الى المستشفى أين لا تزال خاضعة للعلاج.

اهتزت اليوم الأربعاء، متوسطة عماري السعيد ببلدية تاكسلانت بولاية باتنة، على وقع حادثة مأساوية تعرضت لها استاذة اللغة العربية “ب.س” على يد تلميذ يدرس عندها.