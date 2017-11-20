الفريق القايد صالح يؤكد أن الجزائر واحة أمن وأمان

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس الأركان الفريق قايد صالح اليوم، أن الجزائر جديرة بأن تكون واحة أمن وأمان.

كما أشاد خلال إختتام زيارته للناحية العسكرية الأولى، بالمكاسب الكبرى المحققة في مجال مكافحة الارهاب .



وكذا الجهود المتفانية والمخلصة لأفراد الجيش وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى، مبرزا أن الجزائر “جديرة بأن تكون واحة أمن وأمان”.

مشيرا إلى أنه لابد من التنويه بالمكاسب الكبرى التي تم تحقيقها في مجال مكافحة الإرهاب، أو ما بقي منه.

كما سيتم القضاء على الإرهاب بفضل الجهود المتفانية التي درج على بذلها الجيش، رفقة كافة الأسلاك الأمنية الأخرى”.